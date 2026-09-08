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Царьград

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Reuters: Китай увеличил экспорт авто на 77,5% в августе 2025 года

Reuters: Китай увеличил экспорт авто на 77,5% в августе 2025 года

В августе 2025 года экспорт китайских автомобилей вырос на 77,5%, сообщила CPCA. Китай отгрузил рекордные 894 тыс.

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