Reuters: Китай увеличил экспорт авто на 77,5% в августе 2025 года

В августе 2025 года экспорт китайских автомобилей вырос на 77,5%, сообщила CPCA. Китай отгрузил рекордные 894 тыс.
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