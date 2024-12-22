"Она сама напала на Зелимхана": избитая подмосковным чиновником активистка может стать виновной

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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StarPer
Народ, а вы заметили, что всё больше появляется чиновников-азиатов и горцев? Такими темпами от России скоро ни чего не останется. Будем жить по шариату. Спасибо партии родной.
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15 час.

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