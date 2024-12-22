"Она сама напала на Зелимхана": избитая подмосковным чиновником активистка может стать виновной

Русский Колоколъ История с нападением крупного чиновника из администрации Раменского городского округа на экоактивистку приобретает предсказуемый оборот: дело начинают "динамить" в администрации и следственных органах … Алексей НИКИТИН "Не должен больше никогда!" Напомним детали этого чрезвычайного происшествия.
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