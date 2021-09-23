Дэниел Крейг получил за роль Бонда звание коммандера ВМС Британии

Актер Дэниел Крейг, исполнивший роль британского разведчика Джеймса Бонда в нескольких фильмах, получил звание почетного коммандера Королевского военно-морского флота Великобритании, сообщается на сайте франшизы.
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