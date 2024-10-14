В Литве стартовали учения бригадного уровня с участием стран НАТО

В Литве стартовали учения бригадного уровня Stiprus grifonas («Сильный грифон»), в них участвуют подразделения трёх стран: Британии, Польши и США, а также личный состав литовской мотопехотной бригады «Жемайтия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии