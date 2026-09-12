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Саудовская Аравия после атак приостановила работу нефтепровода, перекачивающего до 5 млн баррелей в сутки

Саудовская Аравия после атак приостановила работу нефтепровода, перекачивающего до 5 млн баррелей в сутки

Через нефтепровод «Восток — Запад» Саудовская Аравия может перенаправлять до 5 млн баррелей нефти в сутки, обходя морской маршрут.

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