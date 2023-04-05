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Русские освободят не только Украину. Пророчество в прямом эфире уже начало сбываться

Русские освободят не только Украину. Пророчество в прямом эфире уже начало сбываться

© STRINGER /NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS Индийская провидица и блогер Арчена Нагабушанам в прямом эфире федерального канала озвучила будущее России.

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