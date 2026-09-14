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Пашинян захотел и российскую рыбку скушать, и европейскую музыку слушать: Армения провоцирует очередной скандал с РФ

Пашинян захотел и российскую рыбку скушать, и европейскую музыку слушать: Армения провоцирует очередной скандал с РФ

  В команде премьера Армении каждый раз говорят о своей самостоятельности, не забывая шантажировать Россию военной базой.

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Игорь Кузнецов

Вроде бы чсно высказался Путин - пусть Пашинян приезжает в Москву и в разговоре чётко будут обозначены альтернативы для Армении в случае если продолжится курс на интеграцию её в ЕС. И пусть тогда он армянам всё объясняет, если что-то не скажет, тогда разъясним.
А дальше - пусть сами решают на референдуме, но не затягивают сроки проведения - нужна ясность в их позиции.