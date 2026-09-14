В команде премьера Армении каждый раз говорят о своей самостоятельности, не забывая шантажировать Россию военной базой.
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Вроде бы чсно высказался Путин - пусть Пашинян приезжает в Москву и в разговоре чётко будут обозначены альтернативы для Армении в случае если продолжится курс на интеграцию её в ЕС. И пусть тогда он армянам всё объясняет, если что-то не скажет, тогда разъясним.
А дальше - пусть сами решают на референдуме, но не затягивают сроки проведения - нужна ясность в их позиции.
Ары , это тежи евреи , даже хитрее.
"...Проблемы, связанные с экспортом армянских товаров в Россию, посол республики в США назвал искусственными..." А проблемы, связанные с экспортом армянских товаров в Европу, натуральные?
"... свободны и способны принимать независимые, суверенные решения" (Мкртчян). видимо понятие свободы в Армении иное...
А Путин чего ждет?
Прекращение Армении в ЕЭАС необходимо начинать с момента , когда хитрожопый Мыкола заикнулся о ЕС.
А не пора ли все поставить на свои места. И вести себя с бывшими так, как они заслуживают.