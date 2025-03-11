Politico: Келлога отстранят от переговоров по урегулированию на Украине

По данным газеты Politico, представители администрации США отмечают снижение активности специального представителя американского президента по России и Украине Кита Келлога в процессе урегулирования украинского конфликта.
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