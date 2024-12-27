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Царьград

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Си Цзиньпин дал команду остановить волну массовых убийств в Китае

Си Цзиньпин дал команду остановить волну массовых убийств в Китае

Си Цзиньпин поручил местным властям найти методы, как избежать случаев повторения массовых убийств в стране.

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