О чем рассказал Кубраков во время встречи со студентами и преподавателями БГУ

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков в рамках диалоговой площадки, посвященной единому дню голосования, встретился со студентами и профессорско-преподавательским составом Белорусского государственного университета.
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