Ежегодно 27 февраля в Российской Федерации отмечается День Сил специальных операций. Несмотря на то, что формально группировка ССО ВС РФ была создана в другой день, в 2015 году Указом президента Российской Федерации Владимира Путина праздничная дата была установлена именно на 27 февраля.