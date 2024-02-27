НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

next WAR

2 подписчика

День Сил специальных операций

День Сил специальных операций

Ежегодно 27 февраля в Российской Федерации отмечается День Сил специальных операций. Несмотря на то, что формально группировка ССО ВС РФ была создана в другой день, в 2015 году Указом президента Российской Федерации Владимира Путина праздничная дата была установлена именно на 27 февраля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх