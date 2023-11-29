Рисованная 2D “Техно-поп-панк” Метроидвания Cookie Cutter выходит 14 декабря для PS5, X...

Рисованная 2D “Техно-поп-панк” Метроидвания Cookie Cutter выходит 14 декабря для PS5, Xbox Series и ПКНарисованная от руки 2D-игра Metroidvania в стиле техно-поп-панк Cookie Cutter выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store 14 декабря, объявили издатель Rogue Games и разработчик Subcult Joint.