Юрист предупредил о рисках блокировки средств за шутки в переводах

Юрист Александр Хаминский предостерегает от использования провокационных комментариев к банковским переводам, предупреждая о рисках временной блокировки средств и необходимости объяснений, если банк начнет проверку.
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