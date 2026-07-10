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Царьград

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Юрист предупредил о рисках блокировки средств за шутки в переводах

Юрист предупредил о рисках блокировки средств за шутки в переводах

Юрист Александр Хаминский предостерегает от использования провокационных комментариев к банковским переводам, предупреждая о рисках временной блокировки средств и необходимости объяснений, если банк начнет проверку.

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