Медведев: территории по обоим берегам Днепра — часть исторических границ России

Территории по обоим берегам Днепра — это неотъемлемая часть российских исторических стратегических границ, все попытки «отрезать» их, насильственно изменить обречены, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на марафоне «Знание.
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