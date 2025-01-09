Президент Приднестровья назвал российский газ гуманитарной помощью

Российский газ, который поставлялся бесплатно в Приднестровье, был формой гуманитарной помощи. Об этом 8 января заявил президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский после заседания Совета безопасности, фрагмент которого был опубликован в Telegram-канале главы республики.
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