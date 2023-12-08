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Застройка по законам джунглей, или синдром Владивостока

Застройка по законам джунглей, или синдром Владивостока

Почти детективная история Еще в феврале 2019 года департаментом земельных отношений администрации Приморского края было принято распоряжение о предварительном согласовании земельного участка с кадастровым номером 22019 под застройку многоквартирного жилого дома.

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