Застройка по законам джунглей, или синдром Владивостока

Почти детективная история Еще в феврале 2019 года департаментом земельных отношений администрации Приморского края было принято распоряжение о предварительном согласовании земельного участка с кадастровым номером 22019 под застройку многоквартирного жилого дома.
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