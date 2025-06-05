«Потому что вы задолбали!»: мигрантка из Киргизии отлупила русского мальчика за то, что он забрал у ее сына СВОЙ мяч

А Кремль как всегда отмалчиванся ... Оккупация России черными их не волнует совсем ...

ЯО

Яна Орлова

На детских площадках уже много случаев, когда мамаши - мигрантки прогоняют русских малышей с качелей, горок, освобождают места для своих зверенышей!. Их дети ломают и воруют игрушки у наших малышей. Недавно толпой повалили и били ногами русскую девочку, сломали куклу, порвали платье! Не оставляйте деток без присмотра даже на детских площадках! Вокруг зверинец!