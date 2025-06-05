Мигрантские сводки Фото: стоп-кадр из видео Зухра* пригрозила 10-летнему Вовочке, что отправит его в деревню, из которой он приперся.
«Потому что вы задолбали!»: мигрантка из Киргизии отлупила русского мальчика за то, что он забрал у ее сына СВОЙ мяч
Комментарии
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ЮК
Юрий Капустин
А Кремль как всегда отмалчиванся ... Оккупация России черными их не волнует совсем ...
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11 час.
Амара Карпова
Эти грязные животные уже слишком далеко зашли🤮💩🤬Безнаказанность и толерантность порождают вседозволенность💯
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11 час.
ЯО
Яна Орлова
На детских площадках уже много случаев, когда мамаши - мигрантки прогоняют русских малышей с качелей, горок, освобождают места для своих зверенышей!. Их дети ломают и воруют игрушки у наших малышей. Недавно толпой повалили и били ногами русскую девочку, сломали куклу, порвали платье! Не оставляйте деток без присмотра даже на детских площадках! Вокруг зверинец!
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4 час.
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