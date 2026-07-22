Почему антидопинговые тесты в велоспорте проводятся ночью?

Источник изображения, Getty Images Автор Мэтт Уорвик Старший журналист BBC Sport Опубликовано 2 часа назад Тестирование на допинг во время крупнейшей велогонки, Тур де Франс находится в центре внимания после серии ночных антидопинговых тестов над величайшими именами спорта.