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Почему антидопинговые тесты в велоспорте проводятся ночью?

Источник изображения, Getty Images Автор Мэтт Уорвик Старший журналист BBC Sport Опубликовано 2 часа назад Тестирование на допинг во время крупнейшей велогонки, Тур де Франс находится в центре внимания после серии ночных антидопинговых тестов над величайшими именами спорта.

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