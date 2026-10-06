ЕЦБ не изменит ставки в октябре, но увеличит их в декабре

Олли Рен из ЕЦБ заявил, что энергетический кризис на Ближнем Востоке пока не затронул зарплаты и инфляцию в еврозоне, но может оказать влияние.
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