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Царьград

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ЕЦБ не изменит ставки в октябре, но увеличит их в декабре

ЕЦБ не изменит ставки в октябре, но увеличит их в декабре

Олли Рен из ЕЦБ заявил, что энергетический кризис на Ближнем Востоке пока не затронул зарплаты и инфляцию в еврозоне, но может оказать влияние.

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