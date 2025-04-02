Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Освобождение России продолжится в тылу: Анклавам мигрантов брошен вызов - русские устали жить в оккупации

Освобождение России продолжится в тылу: Анклавам мигрантов брошен вызов - русские устали жить в оккупации

Царьград В России мигрантам "подарили" целый регион? Нашлись миллиарды КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА По всей видимости, ХМАО становится той самой площадкой, где проводится эксперимент по мигрантозамещению — коренного населения приезжими.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Власть в стране буржуинская (по праву победителя  народа  итогами 90-х) , и они обязаны обслуживать своего хозяина - буржуинство !                                                                                              Для революции  как в 1917-м нет Большевиков (пахать за народ).   Население недееспособно !   Путин дает посылы населению = перехватывать власть у существующей системы - делать мирную революцию , УВЫ  население  глухо - его не слышит !                              А СИЛА ДЛЯ ЭТОГО =  РАЗДАВИТЬ И ПОХОРОНИТЬ ПАРАЗИТИЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ  ТОЛЬКО В НАРОДЕ - если население  сможет стать народом !
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3 час.
ВУ
Варлам Устрялов
менять ситуацию надо. предложение охзучено.
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2 час.
Лебедев Андрей Юрьевич
МОЧИТЬ...
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14 мин.
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