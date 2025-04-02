Царьград В России мигрантам "подарили" целый регион? Нашлись миллиарды КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА По всей видимости, ХМАО становится той самой площадкой, где проводится эксперимент по мигрантозамещению — коренного населения приезжими.
Освобождение России продолжится в тылу: Анклавам мигрантов брошен вызов - русские устали жить в оккупации
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Власть в стране буржуинская (по праву победителя народа итогами 90-х) , и они обязаны обслуживать своего хозяина - буржуинство ! Для революции как в 1917-м нет Большевиков (пахать за народ). Население недееспособно ! Путин дает посылы населению = перехватывать власть у существующей системы - делать мирную революцию , УВЫ население глухо - его не слышит ! А СИЛА ДЛЯ ЭТОГО = РАЗДАВИТЬ И ПОХОРОНИТЬ ПАРАЗИТИЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ ТОЛЬКО В НАРОДЕ - если население сможет стать народом !
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3 час.
ВУ
Варлам Устрялов
менять ситуацию надо. предложение охзучено.
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2 час.
Лебедев Андрей Юрьевич
МОЧИТЬ...
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14 мин.
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