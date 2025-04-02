Освобождение России продолжится в тылу: Анклавам мигрантов брошен вызов - русские устали жить в оккупации

МГ

Малик Гумеров

Власть в стране буржуинская (по праву победителя народа итогами 90-х) , и они обязаны обслуживать своего хозяина - буржуинство ! Для революции как в 1917-м нет Большевиков (пахать за народ). Население недееспособно ! Путин дает посылы населению = перехватывать власть у существующей системы - делать мирную революцию , УВЫ население глухо - его не слышит ! А СИЛА ДЛЯ ЭТОГО = РАЗДАВИТЬ И ПОХОРОНИТЬ ПАРАЗИТИЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ ТОЛЬКО В НАРОДЕ - если население сможет стать народом !