CBS: большинство жителей США одобряют политику Трампа по высылке нелегалов

Большинство жителей США поддерживают действия президента Дональда Трампа по высылке нелегальных иммигрантов, свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом CBS News совместно с исследовательской службой YouGov.
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