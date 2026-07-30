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Антифашист

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«Технологии и дисциплина прежде всего». Лукашенко потребовал не слушать тех, кто «вякает» из-за границы

«Технологии и дисциплина прежде всего». Лукашенко потребовал не слушать тех, кто «вякает» из-за границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании о перспективах развития холдинга «Горизонт», в том числе Брестского электролампового завода, в очередной раз заявил о важности факторов дисциплины и технологических требований.

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