В рязанском Лесопарке прошёл фестиваль Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки

В фестивале участвовали более 400 спортсменов со всех районов страны. Участники показали свою силу, выносливость и ловкость в следующих дисциплинах: пауэрлифтинг, кроссфит, армрестлинг, смешанные силовые единоборства ММА и силовой экстрим.
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