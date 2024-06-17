В рязанском Лесопарке прошёл фестиваль Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки

В фестивале участвовали более 400 спортсменов со всех районов страны. Участники показали свою силу, выносливость и ловкость в следующих дисциплинах: пауэрлифтинг, кроссфит, армрестлинг, смешанные силовые единоборства ММА и силовой экстрим.