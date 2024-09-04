За последние 7 дней в России более чем на 50% выросло число госпитализаций с COVID-19. Как сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией, в больницы с таким диагнозом попали примерно 3 тысячи человек.
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