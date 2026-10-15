Решается вопрос о привлечении руководства компании к административной ответственности В Троицком районе полицейские обнаружили 28 граждан Китая, которые, по данным МВД, незаконно работали на одном из крупных строительных объектов.
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