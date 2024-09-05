Дарькин против Ковальчука. Гала-матч по хоккею прошел во Владивостоке

Показательный гала-матч по хоккею со звездами большого спорта и любителями прошел во Владивостоке. В рамках IX Восточного экономического форума состоялся масштабный спортивный праздник «Сделано в России», организаторами торжества выступил Российский экспортный центр.
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