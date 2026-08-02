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В Белоруссии сформировали десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной

В Белоруссии сформировали десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной

В Белоруссии около Гомеля начали формировать 37-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. Об этом в эфире «ВоенТВ» заявил командующий Силами специальных операций (ССО) Вооруженных сил республики Александр Ильюкевич.

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