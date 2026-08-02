В Белоруссии сформировали десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной

В Белоруссии около Гомеля начали формировать 37-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. Об этом в эфире «ВоенТВ» заявил командующий Силами специальных операций (ССО) Вооруженных сил республики Александр Ильюкевич.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии