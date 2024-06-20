Как просроченный президент Зеленский остался без гвардии: Карта специальной военной операции на Украине на 20 июня 2024 года Юлия СоколоваПодразделения российской группировки войск «Запад» полностью разгромили бригаду национальной гвардии Украины, известную как Первая украинская президентская бригада особого назначения.