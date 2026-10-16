Международный валютный фонд ожидает, что экономика Африки вырастет на 4,5% в 2026 году, а в 2027 году темпы роста могут ускориться до 5%.
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