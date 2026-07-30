Скандал вокруг бывшего мэра Уфы: уголовное дело, дорогой автомобиль и вопросы к окружению чиновника

Бывший глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев покинул свой пост после возбуждения уголовного дела. По версии следствия, чиновнику вменяются получение взятки в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.
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