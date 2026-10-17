Российский нападающий «Полимера» Даниил Винтер погиб в автомобильной катастрофе. «Федерация футбола города Барнаула, футбольный клуб «Полимер», и всё футбольное сообщество выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и товарищам по футболу Даниила», — говорится в заявлении клуба.
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