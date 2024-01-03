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Фердинанд о Руни в «Бирмингеме»: «2 победы в 15 матчах – выиграно 13%. 20-е место вместо 6-го. Я говорил ему по телефону, что непросто приходить в клуб, когда ожидания высоки»

Фердинанд о Руни в «Бирмингеме»: «2 победы в 15 матчах – выиграно 13%. 20-е место вместо 6-го. Я говорил ему по телефону, что непросто приходить в клуб, когда ожидания высоки»

По словам 45-летнего англичанина, он предостерегал своего бывшего партнера по «Манчестер Юнайтед», когда тот в октябре принимал команду, которой до этого руководил Джон Юстес.

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