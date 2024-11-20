Стандарт 90-60-90 уже не популярен: какая фигура более привлекательна для мужчин Ольга БезродняяВ последние десятилетия темы красоты и восприятия внешности привлекают внимание, как культурологов, так и учёных.
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