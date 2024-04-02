ПЯ-РЯ-Мя-аан!

АС

Андрей Сердюк

фефехть слуху: у Цоя звучит совершенно четко "ПЕРЕМЕН", а не тот каклизм, что у аФФтыря. К теме комсомола (не раскрытой аффтырем подробно, как и не затронута наболевшая тема простаты): не припомнит ли эпистолотворец - чем занимались функционЭры ВЛКСМ в означенный период? Крали! (уместно и в форме глагола и в понимании существительного)