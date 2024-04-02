Недовольства не стало меньше! По-прежнему вокруг пруд пруди всякого не такого. Вот веская причина влиться как следует в нестройный, но гро-омкий хор, что ЗАДРАЛО!!!! Что ХВАТИТ!!! Что «ПЕРЕМЕНЫ НАЗРЕЛИ», и «НУЖНЫ КАРДИНАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ»!!! И, кстати, почему бы в этой связи не освежить память? Чуток.
ПЯ-РЯ-Мя-аан!
Комментарии
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АС
Андрей Сердюк
фефехть слуху: у Цоя звучит совершенно четко "ПЕРЕМЕН", а не тот каклизм, что у аФФтыря. К теме комсомола (не раскрытой аффтырем подробно, как и не затронута наболевшая тема простаты): не припомнит ли эпистолотворец - чем занимались функционЭры ВЛКСМ в означенный период? Крали! (уместно и в форме глагола и в понимании существительного)
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