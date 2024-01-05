Полиция предупреждает о новом виде мошенничества с инвестициями

Полиция обращает внимание общества на новый вид мошенничества в сфере инвестиций. На платформах социальных сетей размещается реклама финансовых инвестиционных услуг, в которых используются названия известных компаний или личностей и обещают высокие доходы при относительно небольших инвестициях при условии, что инвесторы установят на свои устройства программы, позволяющие удаленно управлять ими.