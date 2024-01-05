Полиция предупреждает о новом виде мошенничества с инвестициями

Полиция обращает внимание общества на новый вид мошенничества в сфере инвестиций. На платформах социальных сетей размещается реклама финансовых инвестиционных услуг, в которых используются названия известных компаний или личностей и обещают высокие доходы при относительно небольших инвестициях при условии, что инвесторы установят на свои устройства программы, позволяющие удаленно управлять ими.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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