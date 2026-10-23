В Екатеринбурге 22 октября около 20:17 на пересечении улиц Фрунзе и Белинского внедорожник Grand Cherokee под управлением 34-летнего жителя Челябинска проехал на красный сигнал и столкнулся с Lada Granta, которая после удара опрокинулась.