В «Зените» опровергли новость об активации опции выкупа нападающего Изидора

Об этом сказал Александр Медведев Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев в интервью «Спорт-Экспрессу» опроверг новость о том, что клуб активировал обязательную опцию выкупа у столичного «Локомотива» форварда Вильсона Изидора.