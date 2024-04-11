В «Зените» опровергли новость об активации опции выкупа нападающего Изидора

Об этом сказал Александр Медведев Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев в интервью «Спорт-Экспрессу» опроверг новость о том, что клуб активировал обязательную опцию выкупа у столичного «Локомотива» форварда Вильсона Изидора.
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