«Тебе мало?»: пациентка в хиджабе напала на беременную сибирячку в женской консультации

АЗ Андрей Зарубкин В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. БЕЗ СЕМЕЙ И БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА. Кому выгодно замещение слпвян на иноземцев? Пятой колонне России!

ИМ Ильдус Мамлеев Выпизднуть, всех в родной Таджикистан [жёстко с ОМОН ом], не хер в России жить, если местных не уважаете!