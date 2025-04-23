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«Тебе мало?»: пациентка в хиджабе напала на беременную сибирячку в женской консультации

«Тебе мало?»: пациентка в хиджабе напала на беременную сибирячку в женской консультации

Мигрантские сводки Фото: стоп-кадр с видео. Очередь к врачу превратилась в поле боя для двух женщин в Новосибирске.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. БЕЗ СЕМЕЙ И БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА. Кому выгодно замещение слпвян на иноземцев? Пятой колонне России!
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3 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Выпизднуть, всех в родной Таджикистан [жёстко с ОМОН ом], не хер в России жить, если местных не уважаете!
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2 час.
Elena Dmitrieva
Если мигрант напал на россиянина, даже причину выяснять не стоит: ясно, что это ненависть понаехавших. Депортировать из страны сразу с полным запретом на какие-то разбирательства и с уплатой штрафа за оскорбление титульной нации страны. Хватит позорить страну убогими законами!
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1 час.
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