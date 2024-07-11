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Мария Багреева: оборот столичного пищепрома вырос за год на 10 процентов

Мария Багреева: оборот столичного пищепрома вырос за год на 10 процентов

За первые пять месяцев 2024 года оборот пищевой промышленности Москвы составил 319,1 млрд рублей, что на 10% больше января – мая прошлого года в сопоставимых ценах, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

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