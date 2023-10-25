Под Липецком в жилом доме нашли тело 11-летнего мальчика

Полиция получила информацию о самоубийстве ребенка вечером 24 октября в селе под Липецком. В настоящее время проводится проверка, чтобы определить причину этой трагедии, и опрашиваются лица из ближайшего окружения ребенка.
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