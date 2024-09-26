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Журнал о бизнесе и инвестициях

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ЦБ сформировал позицию по прямому доступу инвесторов на биржу

ЦБ готов отказать Мосбирже в возможности предоставлять брокерские услуги, пишут «РБК Инвестиции». На встрече с участниками рынка регулятор дал понять, что выступает против прямого доступа инвесторов к организованным торгам.

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