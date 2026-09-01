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Эракович может перейти из «Зенита» в «Аль-Садд» Клаудиньо. «Црвена Звезда» не выкупила защитника

Защитник « Зенита »  Страхиня Эракович может продолжить карьеру в Катаре. По данным Анара Ибрагимова, « Црвена Звезда » не стала выкупать 25-летнего серба после аренды.

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