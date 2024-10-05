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16-летний юноша погиб в аварии в Балашихе

16-летний юноша погиб в аварии в Балашихе

Еще двое несовершеннолетних пострадали в столкновении двух легковых автомобилей в районе Салтаниха. Встречное столкновение машин на Вешняковском шоссе в микрорайоне Салтыковка унесло жизнь 16-летнего парня.

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