16-летний юноша погиб в аварии в Балашихе

Еще двое несовершеннолетних пострадали в столкновении двух легковых автомобилей в районе Салтаниха. Встречное столкновение машин на Вешняковском шоссе в микрорайоне Салтыковка унесло жизнь 16-летнего парня.
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