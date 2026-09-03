Биткоин формирует паттерн «Барт Симпсон»

Bitcoin торгуется около $77 500 после стремительного роста почти на 25% в августе. С 19 по 25 августа первая криптовалюта поднялась примерно с $64 420 до $80 700, однако затем перешла к боковому движению и начала постепенно сдавать позиции.
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