В Саровском монастыре по поручению Михаила Мишустина ведется реставрация южного келейного корпуса

На территории Свято-Успенского мужского монастыря — Саровской пустыни — ведется реставрация корпуса келий на южной стороне в рамках выполнения поручения председателя Правительства РФ Михаила Мишустина Мероприятие входит в программу развития паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров».
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