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Генерал Вячеслав Пытков проверил безопасность избирательных участков в Брянской области

Обзор проверки Врио командующего Центральным округом Росгвардии, Герой России генерал-лейтенант Вячеслав Пытков осуществил проверку организации служебно-боевой деятельности подразделений ведомства в Брянской области.

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