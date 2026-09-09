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OpenAI сообщила о решении одной из задач тысячелетия с помощью ИИ

OpenAI сообщила о решении одной из задач тысячелетия с помощью ИИ

www.globallookpress.com/Omar Marques/Keystone Press Agency Модель искусственного интеллекта, разработанная американской компанией OpenAI, справилась с одной из семи нерешенных математических задач – проблемой существования и гладкости решений уравнений Навье – Стокса.

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