Полиция показала "тарантиновский диалог" полицейского с малолетками в Сибири

Подросток рассказал, что кататься на мопеде ему разрешает папа, но только по полю и "прям чуть-чуть" ГИБДД Кузбасса опубликовала видеозапись забавного диалога инспектора ДПС с малолетними гонщиками в деревне, сообщает "Сибдепо".