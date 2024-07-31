Полиция показала "тарантиновский диалог" полицейского с малолетками в Сибири

Подросток рассказал, что кататься на мопеде ему разрешает папа, но только по полю и "прям чуть-чуть" ГИБДД Кузбасса опубликовала видеозапись забавного диалога инспектора ДПС с малолетними гонщиками в деревне, сообщает "Сибдепо".
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