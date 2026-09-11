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Россия получает новый плацдарм в Азии: Ханой усиливает связи с Москвой

Россия получает новый плацдарм в Азии: Ханой усиливает связи с Москвой

Вьетнам хочет новых отношений с Россией, уже без особой оглядки на прошлое, значение которого все более ослабевает, пишет Modern Diplomacy.

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