Режим прекращения огня на 30 дней нужен Украине для перевооружения и возобновления эскалации конфликта, это шаг в обратном от мира направлении, 16 мая заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в комментарии РИА Новости.
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